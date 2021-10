Mount | “Candidato al Pallone d’Oro? Un’emozione Essere in mezzo a tanti campioni è fantastico”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 ottobre 2021) Mason, giovane esterno d’attacco del Chelsea e della Nazionale inglese, ha parlato in conferenza stampa anche della sua candidatura al, tra i 50 migliori al mondo di questa stagione. Il giovane inglese, non ha nascosto l’emozione. Queste le sue parole: “Tra ial? È qualcosa di speciale, l’ho scoperto nello stesso momento in cui l’avete fatto anche voi. Non sapevo nulla e non me l’immaginavo.tra i primi 50 al mondo di questa stagione è stupendo.ina quei nomi mi sembra un sogno. Mi fa piacere che anni di duro lavoro e impegno abbiano pagato, ma questo non è un punto di arrivo per me, posso fare meglio, magari l’anno prossimotra i primi 20 o ...