Morte di un detenuto | la famiglia apprende la notizia 4 giorni dopo | inchiesta della Magistratura

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina il Garante delle persone privatelibertà personaleCampania Samuele Ciambriello ha ricevuto presso il suo ufficio l’avvocato delAntonio Alfieri, deceduto venerdì 8 ottobre 2021 all’Ospedale Cardarelli. L’avvocato Luca Mottola, difensore del, ha comunicato al Garante che lo scorso venerdì ha effettuato ordinaria prenotazione del colloquio con ile lunedì, una volta recatosi al carcere, gli è stato comunicato del decesso. Uscito dal carcere, ha appreso che anche i familiari delerano stati appena avvisati, sempre lunedì, del tragico evento dai carabinieri. Laha aperto un’per conoscere le cause del decesso e se ci sono state ...

