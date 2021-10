Monza | trasferimenti illeciti di denaro verso l' estero per 800mila euro | denunciato

Advertising

...I militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di, al termine di un controllo di polizia antiriciclaggio in un money transfer del capoluogo brianzolo, hanno ricostruito...Al termine dell'attività ispettiva, il titolare dell'agenzia money transfer è stato immediatamente deferito alla Procura della Repubblica di, in relazione all'acquisizione e comunicazione, ai ...Nella lente della Guardia di Finanza di Monza un agente di money transfer che 'spacchettava' le somme per sfuggire all'antiriciclaggio ...I Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno ricostruito trasferimenti illeciti verso l’estero per circa 800.000 euro.