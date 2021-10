(Di martedì 12 ottobre 2021) Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri della Compagnia dihanno condotto una serie diispettive sui luoghi di lavoro unitamente ai colleghi dei Reparti Specializzati dell’Arma, ovvero il Comando CC per la Tutela del Lavoro ed i Carabinieri Forestali, accertando diverse violazioni al D.LGS 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché scoprendo alcuni casi di lavoro irregolare. Lesono state condotte in linea con quanto disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, nell’ambito di specifici controlli dei cantieri edili”, nonché all’interno di una campagna di verifica degli autolavaggi.: cantiere irregolare, denunciato il legale rappresentante della ditta I Carabinieri della Stazione di, unitamente ai colleghi del Nucleo ...

CorriereCitta : Monterotondo, lavoratori in nero nell’autolavaggio: multa da oltre 50mila euro, attività ‘sospesa’ -

