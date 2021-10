Montalto | Corniglia denuncia | “Perdite d’acqua ignorate da settimane”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 ottobre 2021)– “Cosa c’é di più odioso di uno spreco? La mancanza di volontá nel ripararlo” – are un problema di perditaè il consigliere comunale didi Castro Francesco. “Sonoche nel comune didi Castro esistononelle condotte idriche pubbliche che non vengono fermate. Il disinteresse verso questo problema é molto grave. Sciupare un bene prezioso come l’acqua é imperdonabile. Cosa aspetta l’amministrazione a porvi rimedio? Possibile che non si sia accorta di niente? Perché non fa intervenire la ditta incaricata, per di più partecipata dallo stesso Comune ? Ci sono problemi di bilancio e non ci sono più soldi da spendere? Ci sono spese più urgenti da finanziare? Forse ...