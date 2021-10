Mondiali pattinaggio a rotelle, l’Italia prima in classifica con 38 medaglie (Di martedì 12 ottobre 2021) Asuncion – l’Italia vince anche sulle rotelle. Pattini che scivolano nelle pedane Mondiali e portano medaglie. Anche in questa disciplina sportiva molto diffusa in Italia, ma non ancora olimpica. E mentre gli azzurri attendono di sbarcare ai Giochi, si coccolano le 38 medaglie conquistate nella competizione iridata in Paraguay. Si sono conclusi da alcuni giorni i Mondiali e la delegazione tricolore non può che essere soddisfatta del successo ottenuto. 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi in bacheca. Prosegue il dilagare italiano nel mondo, dopo l’estate magica del 2021. Tra gli allori vinti e che hanno portato a conquistare il medagliere finale davanti a Spagna e Argentina, si contano sia quelli della categoria junior che senior. E quindi anche a livello giovanile ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021) Asuncion –vince anche sulle. Pattini che scivolano nelle pedanee portano. Anche in questa disciplina sportiva molto diffusa in Italia, ma non ancora olimpica. E mentre gli azzurri attendono di sbarcare ai Giochi, si coccolano le 38conquistate nella competizione iridata in Paraguay. Si sono conclusi da alcuni giorni ie la delegazione tricolore non può che essere soddisfatta del successo ottenuto. 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi in bacheca. Prosegue il dilagare italiano nel mondo, dopo l’estate magica del 2021. Tra gli allori vinti e che hanno portato a conquistare ilre finale davanti a Spagna e Argentina, si contano sia quelli della categoria junior che senior. E quindi anche a livello giovanile ...

Advertising

Bott93 : RT @fisritalia: Italia vittoriosa ai Mondiali di #Asuncion2021 anche nei Quartetti ?? grazie alle Celebrity con 'Capriccio veneziano' Rive… - CorriereAlpi : PATTINAGGIO - Bronzo ai Mondiali in Paraguay per le sedicensi Laura Dal Bò e Martina Casanova - fisritalia : Italia vittoriosa ai Mondiali di #Asuncion2021 anche nei Quartetti ?? grazie alle Celebrity con 'Capriccio veneziano… - fabio_sona : La manovra continua ? @StefanoPutinati - oggitreviso : Vazzola, la squadra di pattinaggio sul tetto del mondo: terza classificata ai mondiali in Paraguay… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali pattinaggio Vazzola, la squadra di pattinaggio sul tetto del mondo: terza classificata ai mondiali in Paraguay VAZZOLA - Il Pattinaggio Vazzola sul tetto del mondo. I ragazzi del Grande Gruppo Show si sono classificati terzi ai mondiali di Asunciòn , in Paraguay. 'Il sogno si è avverato, una medaglia di bronzo frutto di ...

Mondiali, Giulia Goi di bronzo in Paraguay ASUNCION - Non smette di stupire il pattinaggio cremonese ai Mondiali in Paraguay che si sono appena conclusi. Nell'ultima notte Cremona ha strappato un'altra importante medaglia: è il bronzo di Giulia Goi , pattinatrice nata e ...

Mondiali di pattinaggio artistico: Italia in testa al medagliere Rai Sport Rachele la pattinattrice che vola in Paraguay e conquista una medaglia VENEZIA - Il podio era l'obiettivo e il podio è stato centrato. La muranese Rachele Campagnol, all'esordio iridato con il nuovo partner Mattia Qualizza, ha conquistato una ...

Show Roller Team: bronzo mondiale In Paraguay quinte le Royal Eagles / ASUNCION Che Corrida in Paraguay. Ma è una vera e propria corrida di “Rinascita”. E nella pista sudamericana le rotelle trevigiane regalano emozioni di bronzo. Lo Show Roller Team del Pattinaggio Va ...

VAZZOLA - IlVazzola sul tetto del mondo. I ragazzi del Grande Gruppo Show si sono classificati terzi aidi Asunciòn , in Paraguay. 'Il sogno si è avverato, una medaglia di bronzo frutto di ...ASUNCION - Non smette di stupire ilcremonese aiin Paraguay che si sono appena conclusi. Nell'ultima notte Cremona ha strappato un'altra importante medaglia: è il bronzo di Giulia Goi , pattinatrice nata e ...VENEZIA - Il podio era l'obiettivo e il podio è stato centrato. La muranese Rachele Campagnol, all'esordio iridato con il nuovo partner Mattia Qualizza, ha conquistato una .../ ASUNCION Che Corrida in Paraguay. Ma è una vera e propria corrida di “Rinascita”. E nella pista sudamericana le rotelle trevigiane regalano emozioni di bronzo. Lo Show Roller Team del Pattinaggio Va ...