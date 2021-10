Mondiali | Germania prima qualificata Olanda a valanga

Leggi su footdata

(Di martedì 12 ottobre 2021) Serata ricca di partite valide per le Qualificazioni europee ai2022. Brilla l’, che si impone per 6-0 contro Gibilterra con una doppietta di Depay, i gol di Van Dijk, dell’interista Dumfries, Danjuma e Malen.nel Gruppo G davanti alla Norvegia, che ha battuto per 2-0 il Montenegro. Nello stesso girone successo in extremis della Turchia per 2-1 in Lettonia, dopo un autogol di Demiral, le reti di Dursun e Yilmaz su rigore. Nel gruppo J, lasi impone in Macedonia del Nord per 4-0 ed è lasquadraper Qatar 2022. I gol di Havertz, Musiala e una doppietta di Werner. Nello stesso girone, successo della Romania sull’Armenia per 1-0 e dell’Islanda per 4-0 sul Liechtenstein. Sorpresa nel gruppo H, con la Croazia fermata in ...