Mondiali 2022, Svizzera batte Lituania 4-0 e aggancia Italia (Di martedì 12 ottobre 2021) La Svizzera vince 4-0 in casa della Lituania e aggancia l'Italia in vetta al gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. A segno per i rossocrociati Embolo (31? e 44?), Steffen (42?) e Gavranovic (94?), Grazie a questo successo gli elvetici i portano a 14 punti, come gli azzurri, che hanno +2 nella differenza reti. Diventa sempre più importante la sfida diretta del 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma.

