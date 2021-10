Mondiali 2022, Svizzera batte Lituania 4-0 e aggancia Italia (Di martedì 12 ottobre 2021) La Svizzera vince 4-0 in casa della Lituania e aggancia l’Italia in vetta al gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. A segno per i rossocrociati Embolo (31? e 44?), Steffen (42?) e Gavranovic (94?), Grazie a questo successo gli elvetici i portano a 14 punti, come gli azzurri, che hanno +2 nella differenza reti. Diventa sempre più importante la sfida diretta del 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) Lavince 4-0 in casa dellal’in vetta al gruppo C delle qualificazioni aidi calcio di Qatar. A segno per i rossocrociati Embolo (31? e 44?), Steffen (42?) e Gavranovic (94?), Grazie a questo successo gli elvetici i portano a 14 punti, come gli azzurri, che hanno +2 nella differenza reti. Diventa sempre più importante la sfida diretta del 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

