Mondiali 2022 | Italia-Svizzera si gioca all’Olimpico di Roma

(Di martedì 12 ottobre 2021) “siregolarmente allo stadio Olimpico di”. Lo spiega all’Adnkronos una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l’impianto. Dopo il sopralluogo che si è svolto questa mattina con i funzionari della Figc si è deciso che la sfida valida per le qualificazionidi Qatar. Lunedì è prevista l’apertura della biglietteria per l’acquisto dei tagliandi per la sfida che si disputa il 12 novembre e che può diventare decisiva per le qualificazioni ai. Funweek.

La gara di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, in programma per il 12 novembre, era infatti a rischio per le cattive condizioni del manto erboso dell'impianto capitolino. A spaventare i ... Il Giappone batte l'Australia per 2-1 allo stadio di Saitama (a nord di Tokyo) e torna a sperare nella qualificazione diretta ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar. I Blue Samurai si trovano ... "Italia-Svizzera, gara di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar, si giocherà come previsto allo stadio Olimpico di Roma". E' quanto annunciato all'ANSA da una fonte di Sport e Salute, ...