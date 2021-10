Mondiali 2022 | Italia-Svizzera si gioca all’Olimpico di Roma

(Di martedì 12 ottobre 2021) “siregolarmente allo stadio Olimpico di”. Lo spiega all’Adnkronos una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l’impianto. Dopo il sopralluogo che si è svolto questa mattina con i funzionari della Figc si è deciso che la sfida valida per le qualificazionidi Qatar. Lunedì è prevista l’apertura della biglietteria per l’acquisto dei tagliandi per la sfida che si disputa il 12 novembre e che può diventare decisiva per le qualificazioni ai. L'articolo proviene daSera.

...Italia - Svizzera si disputerà regolarmente allo stadio Olimpico di Roma il 12 novembre. È ufficiale la conferma della sede del match, valevole per le qualificazioni al Mondiale delin ...Tra un mese andrà in scena la sfida tra Italia e Svizzera valevole per le qualificazioni aiin Qatar del, ma il luogo dello scontro era in dubbio. Fino a poco fa, però, dato che il sopralluogo decisivo di Figc e Sport e Salute ha confermato lo stadio Olimpico di Roma come ...“Italia-Svizzera, gara di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar, si giocherà come previsto allo stadio Olimpico di Roma”. E’ quanto annunciato all’ANSA da una fonte di Sport e Salute, ...La partita Brasile - Uruguay del 15 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12a giornata di qualificazioni mondiali ...