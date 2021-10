Mondiali 2022 | 4 - 0 alla Lituania | la Svizzera aggancia l' Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali 2022

LONDRA - La Svizzera raggiunge l'Italia in testa al gruppo C: gli elvetici battono la Lituania 3 - 0 nelle gare di qualificazione aidel. Sarà decisiva dunque la sfida del 12 novembre allo stadio Olimpico. Nelle altre gare spiccano le prestazioni di Cristiano Ronaldo e Vlahovic , che trascinano le rispettive nazionale ...La Svizzera, invece, ne fa 'solo' 4, appaia i campioni d'Europa in testa al Girone C delle qualificazionia quota 14 ma lascia gli azzurri in pole per il pass diretto a Qatar: sara' ...Le squadre qualificate ai Mondiali di Qatar 2022: l'elenco completo delle nazionali partecipanti alla rassegna iridata di novembre 2022 ...Il match di Tirana è stato interrotto dall'arbitro per disordini dopo il gol ospite di Swiderski al 77': il match è poi ripreso ...