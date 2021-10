Mirri | “Investitori guardano Palermo con interesse”

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Ilnon è solamente una squadra di calcio ma un progetto che ha ambizioni ulteriori. Il club interessa perchè rappresenta la quinta città italiana”. Con queste parole il numero 1 del club rosanero, Dario, fa il punto in merito alle trattative per la cessione della società. mra/ari/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mirri Investitori

Come disse il presidentea giugno: 'Il Palermo arriverà al 2022 con le risorse destinate, ma ... la società che detiene le quote rossazzurre ha bisogno di nuoviper far fronte alla ...In attesa di nuovi, la Sigi sta attraversando parecchie difficoltà che rendono incerta ...vara la strategia del risparmio, con acquisti mirati (spiccano Fella e Brunori) come nel caso ...Risalito al terzo posto grazie al tris casalingo rifilato al Foggia, il Palermo guarda ora alla sfida di domenica contro la Turris ma a tenere banco sono ancora le vicende extra campo. La trattativa t ...Il Palermo è stato accostato ad un misterioso fondo di investimento nei giorni scorsi: ecco cos'è e come potrebbe cambiare il suo futuro.