“Mio padre è morto accanto a me”. Eleonora Pedron si racconta nel suo libro (Di martedì 12 ottobre 2021) “Arrivi a un punto in cui hai voglia di mettere ordine nella tua vita e fare i conti con il passato. È stato un viaggio psicologico importante per me“. Così Eleonora Pedron parla del suo nuovo libro, L’ho fatto per te, edito da Giunti e in uscita il 13 ottobre. Un racconto intimo e doloroso quello della showgirl, che per la prima volta ha sentito il bisogno di parlare del tragico incidente in cui suo padre, Adriano, ha perso la vita. Un dolore che si aggiunge, undici anni dopo, a quello per la scomparsa della sorella maggiore, Nives, morta sempre in un incidente d’auto quando Eleonora aveva soltanto nove anni. Era il 1991 e alla guida c’era sua madre. Nel 2002, invece, al volante c’era il padre, e lei sedeva dal lato del passeggero: stavano tornando a casa, a Borgoricco (nel padovano), ... Leggi su diredonna (Di martedì 12 ottobre 2021) “Arrivi a un punto in cui hai voglia di mettere ordine nella tua vita e fare i conti con il passato. È stato un viaggio psicologico importante per me“. Cosìparla del suo nuovo, L’ho fatto per te, edito da Giunti e in uscita il 13 ottobre. Un racconto intimo e doloroso quello della showgirl, che per la prima volta ha sentito il bisogno di parlare del tragico incidente in cui suo, Adriano, ha perso la vita. Un dolore che si aggiunge, undici anni dopo, a quello per la scomparsa della sorella maggiore, Nives, morta sempre in un incidente d’auto quandoaveva soltanto nove anni. Era il 1991 e alla guida c’era sua madre. Nel 2002, invece, al volante c’era il, e lei sedeva dal lato del passeggero: stavano tornando a casa, a Borgoricco (nel padovano), ...

Advertising

FBiasin : Mio padre è un contestatore/complottista/reazionario, ma alla rovescia. #tuttoPass - fanpage : 'Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte, infatti è diventato sordo. La caseina gli ha incoll… - LoveSud2 : RT @ParoleCristiane: Padre, a te innalzo il mio grido. Mia roccia, mia fortezza, dammi la forza di seguirti. Spirito, guidami, mostrami. F… - marco_berteotti : RT @PossibileIt: 'Mio figlio è sconvolto, non ce la fa più. La cosa che ci sconvolge è che noi non sappiamo veramente per quale motivo è in… - ManuQ24916888 : RT @Sabry09439578: Questo freddo mi mette fame, ho voglia di una fetta di pane con sopra mezzo kg di peperonata...è così che sono diventat… -