Million Day | estrazione martedì 12 ottobre | numeri vincenti

(Di martedì 12 ottobre 2021)Day: seguite in diretta l’offerta dalla redazione di Vesuvius.it. Idi oggi12DayIlDay è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5. Basta scegliere e compilare la schedina con 5a piacere, compresi tra 1 e 55. Con 2, 3 e 4esatti si vincono comunque premi minori. L’si tiene alle ore 19:00. Le vincite 2: 2 euro. 3: 50 euro. 4: 1000 euro. 5: 1000000 ...

, ESTRAZIONE FORTUNATA? Un nuovo appuntamento con ilè alle porte: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 12 ottobre 2021. In quest'annata sono ...Per verificare i numeri12 ottobre 2021 , basta aggiornare alle ore 19,00 su questa pagina. A consentire la riscossione delle vincite, è solo la giusta previsione di alcuni numeri ...Numeri vincenti Million Day, l’estrazione dei numeri vincenti di martedì 12 ottobre 2021: oggi sarà il giorno della vincita milionaria al Million Day?I cinque numeri vincenti – MILLION DAY: 3 32 33 45 50. Il MillionDay è un nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica che è partito ufficialmente in Italia lo scorso 7 febbraio 2018. I cinque numeri vi ...