Milano-Maccabi 83-72 | Messina | “Difesa eccellente | ma dobbiamo gestire meglio queste situazioni”

(Di martedì 12 ottobre 2021) “imparare adel genere. Per larghi tratti siamo stati avanti di 20 punti, dovevamo attenderci una loro rimonta. Oggi abbiamo difeso in maniera, Delaney è stato davvero bravo su Wilbekin“.le parole di coach Ettoredopo il successo dell’Olimpiaai danni delTel Aviv per 83-72. Terza vittoria in altrettante gare per i meneghini in Eurolega 2021/2022 e ciò non può che voler dire primo posto. Tra i protagonisti del match sicuramente il greco Mitoglou, autore di 15 punti: “Siamo partiti bene. Dopo un ottimo primo tempo, però, ci siamo rilassati troppo“. Prossimo avversario l’Efes, campione in carica ma ancora a zero vittorie. CRONACA E TABELLINO DEL MATCH ...