Milano, arriva l'hamburger con il panettone: con la cotoletta, il cotechino il vitello tonnato o l'ossobuco. Ecco di cosa si tratta (Di martedì 12 ottobre 2021) Non poteva mancare il panino creato con l'impasto tradizionale del panettone. Dove? A Milano, of course. È questa l'idea della gastronomia Panattonin, aperta a inizio 2021, in piena pandemia. Si trova in zona San Siro, non troppo distante dallo Stadio, e offre ai suoi clienti un hamburger davvero originale: l'impasto è quello del famoso "panetun", a doppia lievitazione che va da 56 a 72 ore. Via l'uvetta e i canditi, dentro un'aggiunta di zucca e miele. "La passione per Milano e il panettone mi ha portato ad ascoltare la tradizione, a ripercorrerla attraverso alcuni piatti e a riscoprire il Panattonin, questo lievitato fatto agli inizi degll'800 in formato piccolo. Ne è nato un impasto unico e leggero, che presentiamo come cibo di strada", ha dichiarato Roberto Cattaneo, l'ideatore.

