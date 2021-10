Milan | si pensa allo svincolato Mirante dopo l’infortunio di Maignan

(Di martedì 12 ottobre 2021) Illa notizia dell’imminente operazione al polso di Mike, sta cercando soluzioni alternative per la porta. Il club rossonero, infatti, vista l’indisponibilità di Plizzari, può contare sul solo Tatarusanu e sul giovanissimo Jugdal e, per tale motivo, ha avviato i contatti con loAntonio. Nelle prossime ore la situazione legata all’ex estremo difensore della Roma dovrebbe risolversi, in un senso o nell’altro. SportFace.

Ila Mirante Per gennaio la Roma cerca un centrocampista e un terzino: l'ultima idea porta a Bereszynski della Sampdoria, con cui i rapporti sono buoni. È un terzino di rendimento, ...Ilad uno svincolato dopo l'infortunio di Maignan: i rossoneri possono chiudere un colpo gratis Maignan © Getty ImagesOperazione inattesa per Maignan e ilsi ritrova ora a dover fare ...Maignan ko, il Milan pensa alla soluzione alternativa: contatti con lo svincolato Mirante. La tegola che ha colpito il Milan - col ko di Mike Maignan che costringerà il portiere francese ...Nuovi possibili colpi in Serie B: il Milan pronto a chiudere un affare a costo zero e a liberare un giocatore Il calciomercato si colora spesso di situazioni imprevedibili. L'infortunio accorso a Mik ...