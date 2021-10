Milan, si ferma Maignan, domani operazione al polso in artroscopia (Di martedì 12 ottobre 2021) Brutte notizie per il Milan, che rischia di trovarsi senza il suo portiere, Mike Maignan, per qualche tempo. Il club rossonero ha infatti diramato una nota in cui dichiara che il portiere ha ancora un dolore al polso che impone di effettuare esami più approfonditi. Maignan domani sarà sottoposto ad artroscopia. Ad effettuarla sarà il professor Loris Pegoli, annunci “Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”. domani si saprà qualcosa in più sui tempi dello stop per il francese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) Brutte notizie per il, che rischia di trovarsi senza il suo portiere, Mike, per qualche tempo. Il club rossonero ha infatti diramato una nota in cui dichiara che il portiere ha ancora un dolore alche impone di effettuare esami più approfonditi.sarà sottoposto ad. Ad effettuarla sarà il professor Loris Pegoli, annunci “Il persistere di una sintomatologia dolorosa alsinistro di Mikeimpone, dopo parere specialistico, unache verrà eseguitadal Professor Loris Pegoli”.si saprà qualcosa in più sui tempi dello stop per il francese. L'articolo ilNapolista.

