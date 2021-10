Milan | si cerca il sostituto di Maignan | trovato il nome adatto

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il, dato che Mikesarà operato e starà fuori per circa un mese, stando un portiere e piace Antonio Mirante. L’ex estremo difensore della Roma attualmente è svincolato e vorrebbe far ritorno in Serie A. Antonio Mirante, portiere attualmente svincolato A riportare la notizia del probabile ritorno in Italia del giocatore è Gianluca Di Marzio attraverso un tweet: Dopo l’infortunio di #, il @acin contatto per lo svincolato @MIRANTE83 @ManuBaio #calciomercato @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 12, 2021 Il calciatore negli ultimi giorni era stato contattato anche dallo Spezia e prima ancora, prima dell’arrivo di Sergio Romero, dal Venezia. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Donnarumma replica ai fischi dei tifosi del: la ...

Advertising

KINSHASAAAAAAA : RT @calciomercatoo_: #Milan, #Maignan rischia un mese di stop e ora si cerca Mirante. Donnarumma era fisicamente più affidabile? https://t.… - furgeTX : RT @calciomercatoo_: #Milan, #Maignan rischia un mese di stop e ora si cerca Mirante. Donnarumma era fisicamente più affidabile? https://t.… - ilcosti : RT @cesololinter19_: #Milan, #Maignan rischia un mese di stop e ora si cerca Mirante. Donnarumma era fisicamente più affidabile? https://t.… - calciomercatoo_ : #Milan, #Maignan rischia un mese di stop e ora si cerca Mirante. Donnarumma era fisicamente più affidabile? - Luissss97 : @_talebanikov *staff medico del Milan che cerca di individuare chi non si è ancora infortunato per farlo fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Milan cerca

Fantacalcio ®

... oltre a poter esser impiegato come unica punta, potrebbe essere affiancato da un uomo indi ... come e quali uomini Inzaghi deciderà di impiegare per non perdere la scia di Napoli ein ...... il programma di Maria De Filippi continua a mandare in onda le esterne del tronista ind'... Joele, Uomini e donne/ Resa dei conti con Maria De Filippi?Al salone della Csr 2021 associazione Next presenta i risultati dei primi 9 mesi di 'Aula 162', il progetto di inclusione sociale e lavorativa promosso in collaborazione con Procter & Gamble Italia. G ...Il Palazzo del cinema di via Milazzo riparte lancia in resta e si propone come «amico» dei milanesi a 360 gradi. Lionello Cerri: «Milano cresce bene ma deve offrire opportunità eque a tutto il suo ter ...