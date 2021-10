Milan, Mirante sempre più vicino: pronto il contratto fino a fine stagione (Di martedì 12 ottobre 2021) Proseguono le trattative tra il Milan e l’entourage del portiere. Per Mirante possibile contratto fino al giugno del 2022 Come appreso da MilanNews24, Antonio Mirante è vicino a trovare un accordo con il Milan. Al portiere, che al momento è svincolato, sarebbe stato offerto un contratto fino al 2022. Gli agenti del giocatore starebbero proseguendo le trattative con il club rossonero e nelle prossime ore potrebbero trovare un accordo definitivo. Trattativa che dovrebbe essere conclusa già in nottata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Proseguono le trattative tra ile l’entourage del portiere. Perpossibileal giugno del 2022 Come appreso daNews24, Antonioa trovare un accordo con il. Al portiere, che al momento è svincolato, sarebbe stato offerto unal 2022. Gli agenti del giocatore starebbero proseguendo le trattative con il club rossonero e nelle prossime ore potrebbero trovare un accordo definitivo. Trattativa che dovrebbe essere conclusa già in nottata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

