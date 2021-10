Milan | Ibra verso il forfait anche a Verona L’obiettivo è il Porto

(Di martedì 12 ottobre 2021) Zlatanhimovic molto vicino a dareperla gara di sabato con il. Oggi iltorna ad allenarsi, ed è passato esattamente un mese dalla finora unica apparizione in questa stagione del fuoriclasse svedese (il 12 settembre con la Lazio) che difficilmente potrà aggregarsi al gruppo e cominciare a correre sul campo prima di giovedì. Pioli, a questo punto, non vorrebbe rischiarlo per la sfida con l’Hellas di sabato e lo vuole preservare, per averlo al meglio nella sfida di Champions di martedì ad O. Una gara che diventa quasi decisiva per i rossoneri per la qualificazione agli ottavi di Champions, dopo i due ko con Liverpool e Atletico Madrid. Partita delicatissima su un campo molto caldo, dove potrebbe servire l’esperienza e la classe di ...

