Milan, brutte notizie per Maignan: starà fuori per due mesi, in arrivo Mirante (Di martedì 12 ottobre 2021) brutte notizie in casa Milan per la situazione che riguarda il portiere Mike Maignan. Il portiere, contrariamente a quanto circolato nelle prime ore dopo la comunicazione del suo intervento chirurgico in artroscopia, non starà fuori per soli 10-15 giorni, ma per circa due mesi. Il rischio è quello di rivederlo soltanto a fine dicembre o addirittura nel 2022. E' per questo che per rimpiazzarlo in quella che sarà una lunga assenza i rossoneri hanno deciso di ingaggiare lo svincolato Mirante, che si giocherà dunque il posto con Tatarusanu. SportFace.

