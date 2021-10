Milan, Brahim Diaz: «Pioli mi ha fatto crescere. Ibra? Quando l’ho incontrato…» (Di martedì 12 ottobre 2021) Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Marca. Ecco le dichiarazioni del trequartista del Milan Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Marca nella trasmissione “La Pizarra de Quintana”. Tra Milan e Nazionale, il trequartista si racconta così. Le sue dichiarazioni. STATO DI FORMA – «Sto facendo ciò che mi piace di più, giocare a calcio e divertirmi in campo. Quando hai continuità ti senti più sicuro, anche fisicamente stai meglio. Sto cercando di arrivare molto di più in area ed i gol ed assist stanno aumentando. Mi sento più a mio agio perché vedo più spazi, giocare con entrambi i piedi mi permette di uscire bene da entrambi i lati. Mi piace avere la palla tra i piedi, puntare l’avversario e creare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021)ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Marca. Ecco le dichiarazioni del trequartista delha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Marca nella trasmissione “La Pizarra de Quintana”. Trae Nazionale, il trequartista si racconta così. Le sue dichiarazioni. STATO DI FORMA – «Sto facendo ciò che mi piace di più, giocare a calcio e divertirmi in campo.hai continuità ti senti più sicuro, anche fisicamente stai meglio. Sto cercando di arrivare molto di più in area ed i gol ed assist stanno aumentando. Mi sento più a mio agio perché vedo più spazi, giocare con entrambi i piedi mi permette di uscire bene da entrambi i lati. Mi piace avere la palla tra i piedi, puntare l’avversario e creare ...

