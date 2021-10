Milan | Bianchi | “Conta solo Maldini | se Kessie vuole che vada via”

(Di martedì 12 ottobre 2021), ex calciatore, ma non del, ha parlato della situazione di, sottolineando come l'unico imprescindibile sia

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, #Bianchi: 'Conta solo #Maldini, se #Kessie vuole che vada via' - #ACMilan #Milan - GiuseppeACM81 : RT @MilanNewsit: Bianchi su Kessie: 'Al Milan conta Maldini, è lui il vero artefice della crescita del club' - vampafree : RT @MilanNewsit: Bianchi su Kessie: 'Al Milan conta Maldini, è lui il vero artefice della crescita del club' - MilanNewsit : Bianchi su Kessie: 'Al Milan conta Maldini, è lui il vero artefice della crescita del club' - infoitsport : R. Bianchi: 'Milan, che intensità contro l'Atalanta. Tonali è in continua crescita' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Bianchi

Pianeta Milan

...migliore inizio di campionato del Napoli nella stagione del primo scudetto con Ottavio(... Volpecina), Napoli - Empoli 4 - 0 (Maradona, Carnevale 2, Bagni), Napoli - Verona 0 - 0,- ...Non è un momento facile per rinnovare i contratti, come si è visto con Donnarumma ale con ... Anche i calciatoridevono essere più attivi nel contrastare il razzismo. Lo sport deve ...Rolando Bianchi, ex attaccante dI Torino e Bologna ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com di Dusan Vlahovic: "Può darsi che cambierà squadra.Vlahovic è ...Rolando Bianchi, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb: "La Serie A si sta alzando di livello, negli ultimi anni abbiamo avuto un percorso inverso, ma ora stiamo vedendo ...