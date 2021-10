Milan | Ag Kessie | “Si parla troppo e male del suo rinnovo”

Advertising

capuanogio : ?? Atangana (procuratore di #Kessie) ha offerto il centrocampista, in scadenza con il #Milan, all'#Inter ma la poli… - Gazzetta_it : #Milan rassegnato a perdere #Kessie, #Brozovic alle strette #Mercato - OptaPaolo : 16 - Franck #Kessié è il giocatore che in Atalanta-Milan ha ingaggiato più duelli (16). Fortezza. I suoi dati prin… - Lucaaffigi : RT @FraNasato: Ag. Kessie a @cmdotcom: “Per un calciatore importante serve sempre un contratto all’altezza. Offerta da 6,5 mln per il rinno… - Lucaaffigi : RT @cmdotcom: #Milan, agente #Kessiè: ‘Non l’ho mai proposto all’#Inter. Si parla troppo del suo rinnovo’ -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie

L'agente di Franck, George Atangana, ha fatto il punto sul giocatore del: le sue dichiarazioni George Atangana, agente di Franck, è intervenuto a Calciomercato.com per fare il punto sulla situazione ...'Siamo alle porte dell'ottava giornata di campionato e c'è tutta questa confusione mediatica in merito al rinnovo di Kessié con il. Non mi sembra di vedere lo stesso approccio verso trattative ...Tegola pesante in casa Milan: come abbiamo visto dal comunicato si è fermato Mike Maignan, costretto allo stop dopo aver giocato a lungo (dalla sfida col Liverpool di Champions League) col dolore al p ...Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport in casa Milan sono ormai rassegnati davanti all’ipotesi di perdere Franck Kessie a parametro zero visto che la trattativa per il ...