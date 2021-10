Milan, a breve incontro con Raiola: il motivo (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Milan a breve dovrà incontrare diversi giocatori per parlare di rinnovo. Oltre a Kessie, per la quale la situazione rimane complicata, c’è quella di Romagnoli. Il capitano rossonero sta giocando meno rispetto agli ultimi anni e il rinnovo non è semplice. Milan, Romagnoli, rinnovo Proprio perché non è semplice, l’incontro tra le parti potrebbe essere molto acceso dato che il capitano del Milan sembra essere passato in secondo piano all’interno del progetto rossonero. LEGGI ANCHE: Lazio, Lotito furioso con i suoi: il motivo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildovrà incontrare diversi giocatori per parlare di rinnovo. Oltre a Kessie, per la quale la situazione rimane complicata, c’è quella di Romagnoli. Il capitano rossonero sta giocando meno rispetto agli ultimi anni e il rinnovo non è semplice., Romagnoli, rinnovo Proprio perché non è semplice, l’tra le parti potrebbe essere molto acceso dato che il capitano delsembra essere passato in secondo piano all’interno del progetto rossonero. LEGGI ANCHE: Lazio, Lotito furioso con i suoi: ilL'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Verdian30883801 : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport a breve dovrebbe esserci un incontro per discutere del rinnovo di Romagnoli #Milan - _vincentlab : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport a breve dovrebbe esserci un incontro per discutere del rinnovo di Romagnoli #Milan - HaugeFan : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport a breve dovrebbe esserci un incontro per discutere del rinnovo di Romagnoli #Milan - EM1998_ : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport a breve dovrebbe esserci un incontro per discutere del rinnovo di Romagnoli #Milan - FraNasato : Secondo La Gazzetta dello Sport a breve dovrebbe esserci un incontro per discutere del rinnovo di Romagnoli #Milan -