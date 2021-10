Migranti | Egitto | Noi ne ospitiamo 6 milioni senza rinchiuderli

(Di martedì 12 ottobre 2021) 'L'ha adottato dal 2016 misure per prevenire l'immigrazione clandestina e ospita attualmente tra 5 e 6di, consentendo loro di mescolarsi con gli egiziani, di usufruire dei ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, aggiungendo che 'non ci sono campi pere ci aspettiamo che il sostegno all'sia continuo'.... ma anche a Turchia ed, perché violano le convenzioni internazionali sui diritti umani. Tre ... donate dall'Italia alla guarda costiera libica e utilizzate per respingere e arrestare i..."L'Egitto ha adottato dal 2016 misure per prevenire l'immigrazione clandestina e ospita attualmente tra 5 e 6 milioni di migranti, consentendo loro di mescolarsi con gli egiziani, di usufruire dei pos ...IL CAIRO - "La Guardia costiera libica ha salvato lunedì una barca di legno rotta che trasportava 140 migranti e ha trovato 15 cadaveri a bordo mentre si dirigevano verso le coste dell'Ue": è scritto ...