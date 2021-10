Michetti: sono antifascista e contrario a violenza (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Io sono antifascista, non c’entro assolutamente niente con tutta questa violenza. Non lo dirò più: io ho avuto una sola tessera, quella della Democrazia Cristiana, che rispetto agli altri partiti è sempre stata dalla parte della libertà e delle Istituzioni democratiche”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, prima di un dibattito al Tempio di Adriano, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle violenze di sabato e il blocco del sito di Forza Nuova. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Io, non c’entro assolutamente niente con tutta questa. Non lo dirò più: io ho avuto una sola tessera, quella della Democrazia Cristiana, che rispetto agli altri partiti è sempre stata dalla parte della libertà e delle Istituzioni democratiche”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico, prima di un dibattito al Tempio di Adriano, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle violenze di sabato e il blocco del sito di Forza Nuova. (Agenzia Dire)

Advertising

borghi_claudio : 'Michetti pilotato dai no VAX' ?? Al di là della cretinata potrebbe essere un'occasione per dargli una lezione no? T… - ciropellegrino : «A causa di un leggero stato influenzale gli appuntamenti del pomeriggio del candidato sindaco di #Roma #Michetti sono annullati» - gualtierieurope : Le parole di Michetti sulla memoria della Shoah sono molto gravi ed echeggiano pericolosi pregiudizi antisemiti. Ri… - RCodini : 'Sono contro ogni violenza, di destra, di sinistra e di centro'. La violenza di centro? Cos'è? I cattolici che menano? #Michetti - MarzioMalizia : RT @lucianocapone: Michetti: 'Io non prendo ordini da Bruxelles. Anzi: non ci sono mai stato a Bruxelles!'. [Non è Lercio: c’è il video].… -