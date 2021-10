Metro B | domani riapre stazione Castro Pretorio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – A Roma ladellaB diriaprirà ai viaggiatori dall’inizio del servizio di mercoledì 13 ottobre. Lo ha fatto sapere Atac. Laè rimasta chiusa per consentire la sostituzione degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, giunti alla fine della vita tecnica dopo 30 anni di utilizzo. I lavori hanno riguardato anche diverse opere civili e accessorie, compresi interventi su diverse infiltrazioni d’acqua e per la rimozione di materiale in amianto che si sono evidenziati dopo lo smontaggio degli impianti. Sono stati anche adeguati gli spazi diper consentire le procedure di evacuazione coerenti con le nuove normative anti-incendio. Nelle ultime settimane si sono svolti i collaudi con gli enti ministeriali.

Advertising

ferpress : #Roma: domani riapre la stazione metro B di Castro Pretorio. Eseguiti i collaudi ministeriali - Ferpress - gmerigo : RT @romamobilita: La stazione della metro B di Castro Pretorio riapre ai viaggiatori dall'inizio del servizio di domani, mercoledì 13 otto… - Franciscktrue : RT @romamobilita: La stazione della metro B di Castro Pretorio riapre ai viaggiatori dall'inizio del servizio di domani, mercoledì 13 otto… - romamobilita : La stazione della metro B di Castro Pretorio riapre ai viaggiatori dall'inizio del servizio di domani, mercoledì 13 ottobre. - cosipegioco : La storia della mia vita può riassumersi così: oggi devo andare in ufficio. Zona Castro pretorio e per fortuna riapre la metro. Domani. -

Ultime Notizie dalla rete : Metro domani

... sul prolungamento dellaC e l'acquisto di bus elettrici. Sfiorata anche la questione del ..., infine, la conferenza stampa con i leader nazionali del centrodestra. Presenti anche stavolta ...Bus egratuiti a Roma per tutti i ragazzi, gli over65 e gli uomini delle forze ordine e i militari. ... a Sky e forse alla Tgr - Rai) al via da. Perché a sei giorni dai ballottaggi , l'...Ancora tempo stabile e soleggiato, con temperature in calo che saranno influenzate dall’incursione d’aria fredda proveniente dal Polo Nord ...Previsioni meteo per il 12/10/2021, Frosinone. Giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperature comprese tra 7 e 18°C ...