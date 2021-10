Mercati deboli. Milano schiva le vendite (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Gli Eurolistini sono comunque in recupero rispetto ai minimi di inizio seduta, anche grazie al future USA positivi. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,156. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.762,5 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,62%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%. Tra gli indici di Eurolandia discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,37%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,47%, e tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,51%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle. Gli Eurolistini sono comunque in recupero rispetto ai minimi di inizio seduta, anche grazie al future USA positivi. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,156. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.762,5 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,62%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%. Tra gli indici di Eurolandia discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,37%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,47%, e tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,51%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, ...

GAM: i VARPS, un'opportunita' decorrelata nei mercati di frontiera - PAROLA AL MERCATO di Tim Love * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - Nel 2016 abbiamo identificato cinque mercati chiave all'interno dell'universo di frontiera che, potenzialmente, offrono un buon rapporto ...

