Meningite, come e perché è importante la prevenzione (Di martedì 12 ottobre 2021) La Meningite, ossia l’infezione che invade l’organismo, in particolare strutture delicate come il sistema nervoso centrale, è una patologia pericolosa sia per l’esito letale che può avere, sia per i danni cronici che può causare a livello neurologico e sebbene il rischio di contrarla sia maggiore nei bambini in tenera età, permane per tutta la vita e interessa particolarmente le persone più fragili, come gli anziani o i soggetti immunodepressi. Dunque, è una malattia infettiva che non va sottovalutata e verso la quale è fondamentale mai abbassare la guardia sulla prevenzione. E, proprio sull’importanza della prevenzione concordano medici ed esperti intervenuti oggi a Torino a un incontro promosso nell’ambito di “Pre-Occupiamoci della Meningite”, un progetto editoriale di ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) La, ossia l’infezione che invade l’organismo, in particolare strutture delicateil sistema nervoso centrale, è una patologia pericolosa sia per l’esito letale che può avere, sia per i danni cronici che può causare a livello neurologico e sebbene il rischio di contrarla sia maggiore nei bambini in tenera età, permane per tutta la vita e interessa particolarmente le persone più fragili,gli anziani o i soggetti immunodepressi. Dunque, è una malattia infettiva che non va sottovalutata e verso la quale è fondamentale mai abbassare la guardia sulla. E, proprio sull’importanza dellaconcordano medici ed esperti intervenuti oggi a Torino a un incontro promosso nell’ambito di “Pre-Occupiamoci della”, un progetto editoriale di ...

Advertising

italiaserait : Meningite, come e perché è importante la prevenzione - fisco24_info : Meningite, come e perché è importante la prevenzione: A Torino un web talk nell’ambito del progetto ‘pre-occupiamoc… - andreeeee95 : @Uedrus Degli altri me ne fotte zero, come fotteva zero a tutti per 2020. Mo tutti crocerossine, hai fatto ogni ann… - AleAlle89 : Un po' come un non vaccinato contro la meningite venga considerato a priori malato e quindi da ghettizzare. - SimonaSr29 : @errico_erika @IvanCastelli7 Non esiste una libera scelta, esiste l'obbligo civile verso se stessi e il prossimo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Meningite come Meningite, come e perché è importante la prevenzione A Torino un web talk nell'ambito del progetto 'pre - occupiamoci della meningite La meningite , ossia l'infezione che invade l'organismo, in particolare strutture delicate come il sistema nervoso centrale, è una patologia pericolosa sia per l'esito letale che può avere, sia per i ...

Perugia, entra nel vivo il Premio Cinema Anima Latina con 23 università in gara ...una maggiore presenza internazionale nei festival presenti sulla scena europea e in Italia come ... denunciato 34enne → Potrebbe anche interessarti Perugia, bimba con meningite, migliorano le ...

Meningite, come e perché è importante la prevenzione Adnkronos Meningite, come e perché è importante la prevenzione La meningite, ossia l’infezione che invade l’organismo, in particolare strutture delicate come il sistema nervoso centrale, è una patologia pericolosa sia per l’esito letale che può avere, sia per i d ...

Pre-Occupiamoci della Meningite… in Piemonte (web talk). Segui la diretta News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ...

A Torino un web talk nell'ambito del progetto 'pre - occupiamoci dellaLa, ossia l'infezione che invade l'organismo, in particolare strutture delicateil sistema nervoso centrale, è una patologia pericolosa sia per l'esito letale che può avere, sia per i ......una maggiore presenza internazionale nei festival presenti sulla scena europea e in Italia... denunciato 34enne → Potrebbe anche interessarti Perugia, bimba con, migliorano le ...La meningite, ossia l’infezione che invade l’organismo, in particolare strutture delicate come il sistema nervoso centrale, è una patologia pericolosa sia per l’esito letale che può avere, sia per i d ...News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ...