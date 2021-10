Meloni scaccia le ombre nere. “FdI voterà per lo scioglimento di Forza Nuova” (Di martedì 12 ottobre 2021) Una lotta continua contro i fantasmi dell'estrema destra. Fratelli d'Italia fa di tutto per affrancarsi da etichette neofasciste poco consone alle ambizioni di governo di Giorgia Meloni. Una fuga dalle ombre. Così questa mattina tramite Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, è arrivata la notizia che "Fratelli d'Italia voterà la mozione per lo scioglimento di Forza Nuova". Rampelli, ai microfoni di Radio24, aggiunge che "non c'è mai stata alcuna relazione" con il partito di Roberto Fiore. In questo momento servono prese di posizioni forti per permettere a Meloni di uscire dall'angolo, per dimostrarsi un'interlocutrice affidabile e senza macchie. Una corsa incessante, o meglio una rincorsa. Dopo aver tergiversato sull'inchiesta di Fanpage, alla fine la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) Una lotta continua contro i fantasmi dell'estrema destra. Fratelli d'Italia fa di tutto per affrancarsi da etichette neofasciste poco consone alle ambizioni di governo di Giorgia. Una fuga dalle. Così questa mattina tramite Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, è arrivata la notizia che "Fratelli d'Italiala mozione per lodi". Rampelli, ai microfoni di Radio24, aggiunge che "non c'è mai stata alcuna relazione" con il partito di Roberto Fiore. In questo momento servono prese di posizioni forti per permettere adi uscire dall'angolo, per dimostrarsi un'interlocutrice affidabile e senza macchie. Una corsa incessante, o meglio una rincorsa. Dopo aver tergiversato sull'inchiesta di Fanpage, alla fine la ...

