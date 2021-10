Megan Fox: “Il dismorfismo corporeo mi ha segnato” (Di martedì 12 ottobre 2021) Una Megan Fox inedita, quella che si è confessata a GQ, al quale ha rivelato di essere una donna con molte insicurezze, causate dal dismorfismo corporeo di cui soffre. Le sue dichiarazioni potrebbero servire a molte, a tutte quelle che non si sentono all’altezza e non riescono a fare pace con il proprio corpo. Megan Fox rivela le sue insicurezze “Sì, ho dismorfismo corporeo. Ho un sacco di insicurezze molto profonde. Potremmo guardare qualcuno e pensare: ‘Quella persona è così bella. La sua vita deve essere così facile.’ Molto probabilmente non si sentono così riguardo a se stessi”, ha rivelato Megan Fox, che ha deciso di raccontare quello che l’affligge nonostante l’immagine forte che ha sempre cercato di mostrare. L’attrice non è entrata nel merito dei problemi che ... Leggi su dilei (Di martedì 12 ottobre 2021) UnaFox inedita, quella che si è confessata a GQ, al quale ha rivelato di essere una donna con molte insicurezze, causate daldi cui soffre. Le sue dichiarazioni potrebbero servire a molte, a tutte quelle che non si sentono all’altezza e non riescono a fare pace con il proprio corpo.Fox rivela le sue insicurezze “Sì, ho. Ho un sacco di insicurezze molto profonde. Potremmo guardare qualcuno e pensare: ‘Quella persona è così bella. La sua vita deve essere così facile.’ Molto probabilmente non si sentono così riguardo a se stessi”, ha rivelatoFox, che ha deciso di raccontare quello che l’affligge nonostante l’immagine forte che ha sempre cercato di mostrare. L’attrice non è entrata nel merito dei problemi che ...

