Mattarella: tra Italia e Germania fortissima intesa che prosegue (Di martedì 12 ottobre 2021) "I premi assegnati da una giuria mista a comuni piccoli e grandi dell'Est e dell'Ovest della Germania, del Nord e del Sud dell'Italia costituiscono un riconoscimento nell'impegno da affrontare con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "I premi assegnati da una giuria mista a comuni piccoli e grandi dell'Est e dell'Ovest della, del Nord e del Sud dell'costituiscono un riconoscimento nell'impegno da affrontare con ...

Advertising

Quirinale : #Berlino, i Presidenti #Mattarella ???? e #Steinmeier ???? hanno consegnato il 'Premio dei Presidenti per la cooperazio… - giorgio_gori : Stamane a #Berlino, alla presenza dei Presidenti Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, ho ricevuto insieme a… - ItalyinGermany : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Attribuiamo grande importanza a questo tessuto di amicizia e coo… - luigi_balia : RT @giorgio_gori: Stamane a #Berlino, alla presenza dei Presidenti Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, ho ricevuto insieme al coll… - fedecattoi : RT @ItalyinGermany: Il Pres. della Repubblica #Mattarella e il Pres. Federale #Steinmeier in Ambasciata per il Conferimento del 'Premio dei… -