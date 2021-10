**Mattarella: ‘da Italia e Germania rigorosa analisi passato per imparare lezioni storia’** (Di martedì 12 ottobre 2021) Berlino, 12 ott. (Adnkronos) – “La sfida, nobile e avvincente, che si pone ai nostri Paesi è quella di costruire insieme un progetto per l’avvenire. Un progetto al contempo bilaterale ed europeo, che sia fondato sulla condivisione di scelte e responsabilità, che si dimostri all’altezza delle aspirazioni dei nostri concittadini e che sappia offrire risposte alle attese delle giovani generazioni del nostro Continente. Percorrere questo cammino significa anche aver interiorizzato le lezioni della storia”. Lo ha affermato a Berlino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione della colazione offerta dal Presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) Berlino, 12 ott. (Adnkronos) – “La sfida, nobile e avvincente, che si pone ai nostri Paesi è quella di costruire insieme un progetto per l’avvenire. Un progetto al contempo bilaterale ed europeo, che sia fondato sulla condivisione di scelte e responsabilità, che si dimostri all’altezza delle aspirazioni dei nostri concittadini e che sappia offrire risposte alle attese delle giovani generazioni del nostro Continente. Percorrere questo cammino significa anche aver interiorizzato ledella storia”. Lo ha affermato a Berlino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione della colazione offerta dal Presidente della Repubblica federale di, Frank-Walter Steinmeier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

