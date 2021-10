Mattarella | da Germania e Italia interiorizzata lezione storia

(Di martedì 12 ottobre 2021)hanno "interiorizzato le lezioni della. E sono da decenni impegnate in un'analisi rigorosa del passato. Insieme abbiamo vissuto momenti di verità". Lo ha sottolineato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Germania

Stiamo ponendo le basi del futuro della Ue che deve essere più forte e coesa', ha sottolineato parlando nei locali dell'ambasciata italiana in, con il presidente tedesco Frank - Walter ...con Steinmeier ha partecipato poi alla cerimonia del Premio dei Presidenti per la coooperazione comunale tra Italia epresso l'ambasciata italiana Berlino. 'Tutte le nostre ...A Berlino, il sindaco Decaro ritira il Premio dei presidenti - Bari e Hamm unite nella cultura del Novecento. 12/10/2021. Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha partecipato a ..."Stiamo ponendo le basi dell'Ue del futuro, dovrà essere più forte e coesa di quella che abbiamo ricevuto". Berlino - Il capo dello stato Sergio Mattarella in occasione della premiazione del Premio de ...