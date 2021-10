Massimo Ferrero, lite furibonda con Panatta: lo manda a quel paese in diretta tv e se ne va (VIDEO) (Di martedì 12 ottobre 2021) lite furibonda tra Massimo Ferrero e Adriano Panatta lunedì sera in diretta tv su Rai Due. In un clima apparentemente disteso, il presidente della Sampdoria comincia ad attaccare l’ex leggenda del tennis per via di alcune frasi su Roma e i romani, perdendo completamente le staffe: “Prima si è permesso il lusso di criticare Roma e i romani, se è dei Parioli problema suo. Due: parla male della Nazional. Tre: tutti a lisciare sto Panatta, ma chi è sto Panatta? Non può parlare male dei romani. Lui di dov’è? Di Fossombrone?” Quindi il clamoroso “vaffa” e il patron blucerchiato se ne va dalla trasmissione. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021)trae Adrianolunedì sera intv su Rai Due. In un clima apparentemente disteso, il presidente della Sampdoria comincia ad attaccare l’ex leggenda del tennis per via di alcune frasi su Roma e i romani, perdendo completamente le staffe: “Prima si è permesso il lusso di criticare Roma e i romani, se è dei Parioli problema suo. Due: parla male della Nazional. Tre: tutti a lisciare sto, ma chi è sto? Non può parlare male dei romani. Lui di dov’è? Di Fossombrone?” Quindi il clamoroso “vaffa” e il patron blucerchiato se ne va dalla trasmissione. In alto il. SportFace.

