Massimiliano Rosolino deluso da Federica Pellegrini | “L’ho chiamata ma non mi ha risposto” Il retroscena

(Di martedì 12 ottobre 2021)torna a parlare della diatriba a distanza con, dopo le punzecchiature degli ultimi giorni. Ospite di Oggi è un altro giorno, il campione di nuoto fa alcune precisazioni sul rapporto con la collega e rivela di averlaal cellulare, senza risposta. “Secondo me non abbiamo mai litigato” il pensiero di, al fine di smorzare le tensioni degli ultimi giorni.torna a parlare disono campioni del nuoto e, negli ultimi giorni, si sono rivelati anche fenomeni di punzecchiature e frecciatine a distanza. La coppia d’oro ...

Massimiliano Rosolino ha provato a chiamarla: 'Purtroppo ho tentato due volte ma non mi risponde, non so perché'. A "Oggi è un altro giorno", l'ex nuotatore ospite di Serena Bortone ha ulteriormente parlato della lite a distanza con Federica ...