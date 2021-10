Marquez cuore d’oro | dona il trofeo di Aragon alla famiglia di Millan

(Di martedì 12 ottobre 2021) Marcha conquistato il secondo posto nel circuito MotoGP di. In seguito, hato il premiodel giovane talento spagnoloche ha perso la vita a 14 anni nella European Talent Cup. Il premio Marc, dopo essersi posizionato secondo nel Gran Premio di, ha volutore ildel giovanesuo connazionale. Il 14enne spagnolo è deceduto dopo essere stato investito in una gara dell’European Talent Cup che si disputava proprio adè solo uno dei tre ragazzi morti in un incidente nelle categorie inferiori, ricordiamo ancora Dean Berta Vinales ...

