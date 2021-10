Mark Harmon lascia NCIS dopo 19 stagioni (Di martedì 12 ottobre 2021) Mark Harmon Se lo sbarco su Italia 1, avvenuto dopo sedici anni di messa in onda su Rai 2, sarà sembrato un grosso cambiamento ai fan di NCIS – Unità Anticrimine, quello che è successo ieri segna davvero la fine di un’epoca: Mark Harmon, protagonista della serie americana fin dal primo episodio, ha salutato il suo personaggio, Leroy Jethro Gibbs. Uno shock per quanti seguono le indagini degli agenti speciali della Marina Militare Americana, perchè NCIS - serie più vista d’America – è uno di quei prodotti televisivi legato a doppio filo al volto del suo personaggio principale, che lo rappresenta e che negli anni ha aiutato il pubblico ad abituarsi alle morti in scena dei comprimari e alle varie uscite dal cast. Ebbene, stavolta tocca proprio a lui. Pare che l’ormai ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 ottobre 2021)Se lo sbarco su Italia 1, avvenutosedici anni di messa in onda su Rai 2, sarà sembrato un grosso cambiamento ai fan di– Unità Anticrimine, quello che è successo ieri segna davvero la fine di un’epoca:, protagonista della serie americana fin dal primo episodio, ha salutato il suo personaggio, Leroy Jethro Gibbs. Uno shock per quanti seguono le indagini degli agenti speciali della Marina Militare Americana, perchè- serie più vista d’America – è uno di quei prodotti televisivi legato a doppio filo al volto del suo personaggio principale, che lo rappresenta e che negli anni ha aiutato il pubblico ad abituarsi alle morti in scena dei comprimari e alle varie uscite dal cast. Ebbene, stavolta tocca proprio a lui. Pare che l’ormai ...

