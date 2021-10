Maria Elena Boschi a Dubai, mini dress bianco tra pizzo e trasparenze: magnifica (Di martedì 12 ottobre 2021) Maria Elena Boschi si è confermata una regina di stile. Dopo l’abito in pizzo nero con il quale aveva sorpreso il pubblico a Porta a Porta, la deputata ha osato ancora con il genere spostandosi però sul bianco. L’occasione, dopotutto, era speciale: è stata infatti una delle grandi protagoniste del padiglione italiano di Expo 2020 a Dubai. Maria Elena Boschi, il mini dress in pizzo Le immagini che sono arrivate direttamente dagli Emirati Arabi sono comparse sul suo Instagram personale, nel quale ha voluto condividere un riassunto di queste giornate nelle quali la Città di Firenze è stata al centro delle celebrazioni del padiglione italiano a Expo con l’artigianato, l’università e le ... Leggi su dilei (Di martedì 12 ottobre 2021)si è confermata una regina di stile. Dopo l’abito innero con il quale aveva sorpreso il pubblico a Porta a Porta, la deputata ha osato ancora con il genere spostandosi però sul. L’occasione, dopotutto, era speciale: è stata infatti una delle grandi protagoniste del padiglione italiano di Expo 2020 a, ilinLe immagini che sono arrivate direttamente dagli Emirati Arabi sono comparse sul suo Instagram personale, nel quale ha voluto condividere un riassunto di queste giornate nelle quali la Città di Firenze è stata al centro delle celebrazioni del padiglione italiano a Expo con l’artigianato, l’università e le ...

