Marcell Jacobs e la fidanzata Nicole Daza cercano una babysitter | “Un mese a Tenerife | tutto pagato”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il super campione olimpicoe lastanno cercando unaper i loro due bimbi Anthony e Megan, rispettivamente di 2 e 1 anno (lui aveva avuto già un figlio da una passata relazione). Durante la giornata di ieri, domenica 10 ottobre, la coppia ormai popolare ha pubblicato una Instagram story spiegando di essere alla ricerca di “una ragazza per babysitting nel periodo che va dal 27-28 dicembre 2021 al 1/2 febbraio 2022 a“. Una vacanza di relax? Non si direbbe. “No perditempo”, ha infatti chiarito subito la coppia. L’occasione è ghiotta e anche i primi dettagli sono già chiari: “Viaggio, vitto e alloggiopiù pagamento per il periodo. Contattateci in privato”. Il Campione di Tokyo sarà ...

proverà ad essere l'ottavo sprinter della storia (su undici volte) a regalarsi il bis Olimpiadi - Mondiali: non sarà semplice perché il campione azzurro dovrà fronteggiare a Eugene il ...