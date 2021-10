Manuel Bortuzzo, il padre pubblica la foto di Sophie: frecciatina a Lulù? (Di martedì 12 ottobre 2021) Il padre di Manuel Bortuzzo è un fan di Sophie Codegoni? Ha pubblicato sul suo profilo la foto della ragazza: frecciatina a Lulù o messaggio subliminale? Il padre di Manuel Bortuzzo, poco prima della diretta del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, Franco Bortuzzo, ha pubblicato la foto sulle sue storie Instagram di Sophie Codegoni, scrivendo a commento della foto “post muto”. Insomma la sua foto ha suscitato una discussione tra i fan dal momento che proprio per Sophie i due ragazzi sono arrivati alla rottura. Infatti Lulù è sempre stata gelosa di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildiè un fan diCodegoni? Hato sul suo profilo ladella ragazza:o messaggio subliminale? Ildi, poco prima della diretta del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, Franco, hato lasulle sue storie Instagram diCodegoni, scrivendo a commento della“post muto”. Insomma la suaha suscitato una discussione tra i fan dal momento che proprio peri due ragazzi sono arrivati alla rottura. Infattiè sempre stata gelosa di ...

