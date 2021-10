Manuel Bortuzzo | gaffe di papà Franco | tutti a parlare delle sue foto durante il GF Vip 6

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nella nuova puntata del GF Vip 6 si è di nuovo parlato die Lulù Selassié. Negli ultimi giorni il nuotatore ha messo un freno a questo flirt nato nella Casa e la principessa non ha preso benissimo questa decisione. In diretta Alfonso Signorini ha provato a farla ragionare e Sonia Bruganelli l’ha invitata a pensare più a se stessaquesta esperienza al reality show di Canale 5. “Sei innamorata e di vede – le ha detto il conduttore – Con il tuo atteggiamento però rischi di rovinare la sua esperienza…”. Lulù si è poi lasciata andare a una confessione. “Nella mia vita ho avuto problemi gravi…E ci sono stati momenti qua in cui mi sono fatta prendere dal panico”. Ma Alfonso Signorini ha aggiunto il carico da novanta: “A volte ti comporti come una bambina”. Chi non ha mai creduto alla “storia” tra ...