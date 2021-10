Mantova | morto un ragazzo di 20 anni dopo una rissa | si era ribellato al furto del cellulare | al vaglio le telecamere

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ventenne è morto questa mattina all'ospedale Carlo Poma di Mantova dove era stato ricoverato ieri sera, dopo una… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Rissa davanti alla stazione di Mantova, morto un giovane di 20 anni #mantova - umbo70 : RT @fratotolo2: Un ragazzo ghanese è morto all'ospedale di Mantova, dove era stato ricoverato ieri sera dopo essere stato ferito gravemente… - Efisio31251859 : RT @fratotolo2: Un ragazzo ghanese è morto all'ospedale di Mantova, dove era stato ricoverato ieri sera dopo essere stato ferito gravemente… - infoitinterno : Mantova, morto un ragazzo di 20 anni dopo una rissa davanti alla stazione: si era ribellato al furto del cellulare -

Ultime Notizie dalla rete : Mantova morto

Il ragazzo è stato portato all'ospedale Carlo Poma dove èstamattina. La ricostruzione I ragazzi si trovavano - secondo alcuni testimoni - in un locale davanti alla stazione ferroviaria di ...Trasportato d'urgenza presso l'ospedale Carlo Poma dinel corso della notte. Come riferisce AskaNews , i carabinieri starebbero seguendo anche un'altra pista oltre a quella del furto ...Ad un tratto è comparso un coltello nelle mani di uno dei ragazzi che ha ferito il 20enne ghanese Al momento i carabinieri propendono per una rissa scoppiata, ancora non si sa per quale motivo, tra du ...Un ventenne residente a Marcheno è morto questa mattina all'ospedale Carlo Poma di Mantova dove era stato ricoverato ieri sera dopo una rissa con altri due giovani stranieri. Il ragazzo era arrivato a ...