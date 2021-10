Mantova, morto un ragazzo di 20 anni dopo una rissa davanti alla stazione: si era ribellato al furto del cellulare (Di martedì 12 ottobre 2021) A Mantova una rissa finisce in tragedia: un ragazzo di 20 anni residente nel bresciano di origini ghanesi è morto dopo un alterco con due coetanei stranieri davanti alla stazione,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 ottobre 2021) Aunafinisce in tragedia: undi 20residente nel bresciano di origini ghanesi èun alterco con due coetanei stranieri,...

