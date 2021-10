Mantova | Cecchetti Lega | ' in Lombardia ogni giorno un accoltellato | Lamorgese dorme'

(Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "Il ministrosonni beati e ignora quanto sta accadendo sui territori. Come in, dove le cronachesegnalano gravi episodi di violenza in strada. Oggi aun ragazzo di venti anni uccido dopo un accoltellamento. Ieri a Buccinasco nell'hinterland milanese un pregiudicato ucciso a colpi di pistola". Lo dice Fabrizio, vice capogruppo dellaalla Camera dei Deputati e coordinatore dellaLombarda per Salvini Premier. "Tredici giorni fa nel milanese a Pessano con Bornago un 22enne ucciso a coltellate ed un 16enne ferito. Il 19 settembre un 36enne ucciso a coltellate sempre nel milanese a Cesano Boscone, ilprecedente un altro ...

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – "Il ministro Lamorgese dorme sonni beati e ignora quanto sta accadendo sui territori. Come in Lombardia, dove le cronache ogni giorno segnalano gravi episodi di violenza ..."