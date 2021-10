(Di martedì 12 ottobre 2021) Bomber di professione, allenatore per passione. Dal calcio proprio non si sa staccare, Filippo, anche se il suo presente è lontano da quei 78 gol in Serie A che ne hanno fatto impreziosito la ...

Advertising

sportli26181512 : Maniero: 'Milan-Verona, che ricordi. Ma i giovani di oggi che ne sanno...': Maniero: 'Milan-Verona, che ricordi. Ma… - Gazzetta_it : Pippo Maniero: 'Milan-Verona, che ricordi. Ma i giovani di oggi che ne sanno...' -

Ultime Notizie dalla rete : Maniero Milan

La Gazzetta dello Sport

Pippo, gli attaccanti di razza come lei sono in via d'estinzione, dunque?... quando i lagunari affrontavano per l'ultima volta ila San Siro. Allora terminò 1 - 1 con vantaggio rossonero firmato Shevchenko al 44 e pareggio ospite ad opera di. Stasera la squadra ...Fissata l’udienza per l’ex cognato di faccia D’Angelo, Di Cicco, che chiede ai giudici la restituzione dei beni mobili finiti sotto sequestro ...L'ex attaccante Filippo Maniero ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, del Milan e del punto ottenuto nell'ultimo match giocato contro la Juventus: "Nel secondo tempo ...