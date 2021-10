Maneskin | Damiano con i genitali al vento | scandalo social FOTO

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il leader deici ha preso la mano.si spoglia, ancora una volta, completamente ma stavolta è senza i suoi compagni.(Getty Images)Come provocaDavid, nessuno. Il leder deicontinua a scandalizzare i più moralisti e a far scatenare i più progressisti. Nelle ultime settimane, dietro al lancio del nuovo progetto discografico “Mammamia”, è partita una campagna promozionale del disco davvero hot. Primasi era fattografare nudo, con icoperti solo con una palla di Basket, in seguito si è scatenato insieme ai suoi compagni d’avventura, pubblicando dellecompletamente svestiti. Adesso, il frontman del gruppo romano continua su ...

VanityFairIt : Dopo aver polverizzato ogni record, Damiano e gli altri presentano «Mammamia», il nuovo singolo che è un inno alla… - Ghangovering_ : dioc c'è uno davanti all'uni che è un misto tra ernia e damiano dei maneskin - glooit : Il video di Mammamia dei Maneskin, tra il viaggio all’inferno e il tatuaggio di Damiano leggi su Gloo… - GiadaB__ : Damiano maneskin abbiamo capito che sei bono ma ti vuoi vestire - bluepastello : Silenzio anche la parola Maneskin Damiano ecc perché sono stanca pure della polemica che fare ogni volta che postano una foto, PIENA -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Damiano

, concerti a Milano e Roma rimandati nel 2022: ecco le nuove date Il concerto previsto a ... Victoria,, Thomas e Ethan hanno debuttato questo weekend alla posizione #24 della Classifica ...... Victoria,, Thomas e Ethan hanno debuttato questo weekend alla posizione #24 della ... Faranno poi ritorno sui palchi italiani, dove isi esibiranno per la prima volta nei principali ...In Polonia sono “fuori di testa” per l’Italia. E per la sua musica. Il nostro Paese e i suoi più popolari cantanti sono stati infatti i protagonisti di una particolarissima puntata di Twoja Twarz Brzm ...È uscito da poche ore il video di “Mammamia”, il nuovo singolo della band romana dei Maneskin su YouTube: un cortometraggio che vede i ...